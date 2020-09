Ristovski colocado a treinar à parte após diferendo com equipa técnica

Desempenho do lateral num treino não agradou a Rúben Amorim e a exclusão das opções nos dois jogos também motivou indignação do próprio jogador.

Ristovski está a treinar-se à parte, depois do diferendo com a equipa técnica devido ao seu desempenho num treino que não agradou a Rúben Amorim, que, em fase de confinamento - devido à infeção por covid-19 entretanto debelada -, viu as imagens de um exercício executado pelo lateral-direito longe do pretendido.

Ato contínuo, até porque tal ocorreu antes do primeiro jogo da época, frente ao Aberdeen, Rúben Amorim preteriu o atleta de 28 anos do lote de opções para o referido encontro, assim como para a deslocação a Paços de Ferreira, o que desagradou ao camisola 23, o qual não se conteve e exibiu isso mesmo à equipa técnica.

Se Ristovski ficar fora do embate com o LASK, Plata será a alternativa a Porro. Camacho não está inscrito

Tal acentuou o descontentamento do treinador, mas também teve ecos na administração da SAD, que, perante novo episódio de fricção entre as partes, decidiu intensificar os contactos no sentido de negociar o internacional pela Macedónia do Norte ainda na presente janela de transferências. A afirmação de Porro no lado direito dá maior respaldo à decisão em torno de uma transferência. Diga-se que caso volte a ficar de fora, frente ao LASK, a alternativa é Gonzalo Plata, dado que Rafael Camacho não está inscrito na UEFA. Este, aliás, continua a treinar-se à margem enquanto procura definir o futuro, tendo a saída por empréstimo como cenário mais provável, devido ao elevado salário que aufere em Alvalade.