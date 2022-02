Ricardo Oliveira suspende campanha na sexta-feira

Ricardo Oliveira, candidato à presidência do Sporting

Candidato presta luto a Eduardo Hilário, falecido esta quinta-feira aos 97 anos

Ricardo Oliveira não vai realizar campanha eleitoral nesta sexta-feira. O candidato às eleições do Sporting manifestou o lamento pela morte de Eduardo Hilário, homenagem essa que levou à suspensão de qualquer iniciativa na sexta-feira.

"Caros Sportinguistas,

Foi com pesar que hoje soube do desaparecimento de uma figura do Sporting, que nos deixa o exemplo de toda uma vida de Sportinguismo.

Eduardo Hilário partiu aos 97 anos, 96 dos quais vividos como sócio do Sporting Clube de Portugal.

À família e a todos os sportinguistas deixo as minhas sentidas condolências.

Em sinal de luto e respeito, estão suspensas todas as ações de campanha previstas para amanhã, sexta-feira."