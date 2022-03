Ricardo Oliveira revela o fundo disposto a contribuir para o Sporting

O parceiro confirmou a ligação ao candidato, que esta quarta-feira emitiu um comunicado depois de o Conselho de Administração do fundo Youngtimers se ter distanciado de um "possível envolvimento com o Sporting".

Ricardo Oliveira revelou esta quarta-feira às redações o fundo de investimento que estará disposto a contribuir com 150 a 200 milhões de euros para o Sporting caso o candidato da Lista B vença as eleições de sábado. A Digital Investment Platform SarL é uma holding sedeada no Luxemburgo e um dos principais acionistas do Fundo Youngtimers, AG, que tinha sido dado, de forma incorreta, pela Agência Lusa como sendo o apoio de Oliveira.

"No espaço de poucas horas passei de fantasista, sem acesso a investidores, a candidato de um fundo com conflito de interesses, e, finalmente, a mentiroso. Vejo-me, assim, obrigado a revelar a identidade de um dos investidores que manifestaram interesse no meu projeto para o Sporting e que aqui declara a sua disponibilidade para investir no futuro de um clube liderado pela minha pessoa", declarou.

