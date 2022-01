Ricardo Oliveira junta-se a Nuno Sousa e Varandas na luta pela presidência do Sporting

Sócio e acionista da SAD do Sporting irá apresentar a candidatura na próxima terça-feira.

Ricardo Oliveira, gestor, sócio e acionista da SAD do Sporting, irá apresentar candidatura à presidência do emblema leonino na próxima terça-feira, dia 25 de janeiro, pelas 17h00, no Hotel Tivoli, em Lisboa.

Elemento da lista de Dias Ferreira em 2018, Ricardo da Silva Oliveira juntar-se-á assim a Nuno Sousa e Frederico Varandas nas eleições para a presidência do Sporting, que irão decorrer a 5 de março.

Ricardo Oliveira foi ainda coorganizador, juntamente com Agostinho Abade, das conferências Sporting Com Rumo, em junho de 2020. Tem uma grande ligação ao desporto, onde se afirmou golfista, com resultados de excelência a nível nacional e internacional, sendo, também, presidente da Federação Portuguesa e membro do Board da FEPA (Federação Europeia de Padel).