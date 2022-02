Ricardo Oliveira e o FC Porto-Sporting: "Não tenho por política insultar pessoas, ou agredir pessoas"

Discurso do candidato Ricardo Oliveira no jantar que marcou o início da campanha para as eleições do Sporting, marcadas para 5 de março

Confiança e alternativa: "Estou confiante que sou uma alternativa para um novo rumo que o Sporting precisa. TIvemos ontem [jogo da Liga dos Campeões] um momento extraordinário, ver os adeptos puxarem daquela forma depois de um momento menos bom para o Sporting. Gostava muito de dar condições aos atletas para competirem com equipas da craveira como aquela com que competimos ontem."

Melhores finanças: "A área financeira precisa de muito trabalho. Há credores que não recebem, há financiamentos que às vezes se atrasam, há notícias sobre a UEFA... Tenho um plano para apresentar e resolver os problemas financeiros, e dar a possibilidade a todos os sectores do clube poderem trabalhar com estabilidade, segurança, de forma credível e profissional. Há aqui um balão de oxigénio de que o Sporting precisa para poder competir com as grandes equipas europeias e dar um salto."

Posicionamento pelo que se passou no Dragão: "Já manifestei solidariedade com o presidente do Sporting. Embora eu não tivesse gerido da mesma maneira no pós-jogo. Não tenho por política insultar pessoas, ou agredir pessoas, ou manifestarme publicamente sobre essas coisas, há locais próprios."

Debates: "Não entendo eleições sem debates e faço força para isso. Há uma conversa para um possível debate na Sporting TV"

Balanço de Varandas: "Em termos desportivos bastante mau nos primeiros dois anos e na área financeira também. Depois da chegada de Amorim, para mim foi por ele e pela equipa que comanda que os adeptos deixaram de abanar os lenços, temos uma mandato bastante positivo. Mas quero é saber quantos mais campeonatos poderemos ganhar e que condições haverá para competir com equipas mais fortes. Temos de lutar em todas as frentes, não se pode dizer que vamos jogar contra um gigante e portanto não temos hipótese. Temos de dar condições para ser dos melhores do mundo e isso leva tempo e é preciso dinheiro, além de uma estrutura profissional."