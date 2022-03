Ricardo Oliveira: "Compra de VMOC? Eu teria feito uma mais valia de 60 milhões de euros"

Candidato da lista B evidenciou, após exercer o direito de voto no sufrágio para a presidência do Sporting, discórdia quanto à forma como a atual direção procedeu à compra de VMOC (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis) detidos pelo BCP, elencando uma outra solução lucrativa de aquisição, e apelou à união dos sportinguistas.

"Esta operação custa 30 milhões de euros. Não ficámos com as VMOC todas. Não é verdade que o Sporting comprou a totalidade das VMOC. Ficou apenas com a parte que pertencia ao BCP. Não é verdade que fica com 84%. Ficará com 84% das que já converteram, não de todas que já existem. A minha solução acabava nisto: ficar com 62%, abdicando dos 25 que comprava na totalidade, só que fazia uma mais valia de 60 milhões de euros. Esse valor a mais ou 30 milhões de euros a menos... É fazer as contas... São 90 milhões de diferença. Vamos ver como o Sporting vai seguir com essa decisão à ultima da hora. Hoje é dia de haver união, teremos uma decisão, e desejo boa sorte a quem for o candidato vencedor. Estou confiante em ter passado o que devia aos sportinguistas. Apresentei o meu projeto, é a eles que compete a decisão. Com a minha liderança, haverá união e voz aos sócios. Os sócios têm, finalmente, hipótese de ter voz. Eles decidirão. Assim é o processo democrático."