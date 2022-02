Ricardo Oliveira avisa sócios do Sporting: "Lembrem-se, esta pode ser a última vez"

Declarações de Ricardo Oliveira no único frente a frente antes das eleições do Sporting, marcadas para 5 de março

O apelo: "Apelo ao voto na Lista B, lembrando os sportinguistas que tem de ser capazes de enterrar o machado de guerra. Respeito pelos princípios, valores do clube, todos terão lugar no Sporting. Como presidente a minha opinião não será soberana, os sócios decidirão sempre para onde vai o clube, manterei abertas as portas à união e encerrarei caminhos para desunião e guerrilha.

Maioria e aviso: "Defendo maioria da SAD. Os que têm medo da mudanças e abanar o barco, lembrem-se que esta pode ser a última vez que o vosso voto pode ter influência no controlo do futebol e da SAD. Eu tenho a solução."