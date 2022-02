Ricardo Oliveira apresenta programa e aposta em reestruturação com 150/200 milhões

Candidato à presidência do Sporting divulgou os 18 pilares da sua candidatura. Quer financiamento para reestruturação financeira imediata. Defende a criação de uma Cidade do Desporto

Ricardo Oliveira, gestor - e presidente da Federação Portuguesa de Padel - que concorre à presidência do Sporting com o atual líder do clube, Frederico Varandas, e com Nuno Sousa, apresentou o seu programa eleitoral.

O candidato aposta na reestruturação financeira imediata mediante um "financiamento de 150/200 milhões de euros a longo prazo e de juro baixo", para que o clube, entre outras operações, possa pagar dívidas, recomprar as VMOC's e passar a deter 88% da SAD, e ter fundos para a gestão corrente do clube.

O programa eleitoral de Ricardo Oliveira assenta em 18 pilares e uma ambição é a criação de uma Cidade do Desporto para albergar toda a formação do clube, de futebol e outras modalidades. Enquanto isso não é uma realidade, a lista "Futuro com garra", de Ricardo Oliveira, pretende fazer um "upgrade" na Academia de Alcochete.

Outras medidas que constam no programa eleitoral do candidato passam por tornar o clube mais coeso e unido, ter relações institucionais com presença ativa e influência nos organismos desportivos e com o governo; criar uma segunda volta eleitoral em caso de não se chegar a 50% em eleições; eleição separada dos órgãos sociais; adiar o i-voting enquanto não for seguro e descentralizar o voto com participação dos núcleos; estipular que apenas uma maioria superior a 75% dos sócios, em AG, possa autorizar o controlo da maioria das ações da SAD; propor votação para reintegração dos sócios expulsos que não tenham sido condenados por crimes; profissionalizar a gestão; no futebol "não estar dependente de um treinador e das suas relações pessoais" no mercado; revolucionar o recrutamento e reformular a estrutura do futebol; manter investimento nas modalidades, procurar patrocinadores para aumentar receitas e reativar canoagem, remo e padel; autorizar grupos organizados de adeptos cumprindo regras e legislação em vigor; valorizar e capitalizar a marca; fazer parceria com empresa de segurança israelita...