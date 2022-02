Ricardo Oliveira apresenta candidatura: "Reestruturação financeira é indispensável"

Ricardo Oliveira apresentou esta terça-feira a candidatura à presidência do Sporting, cujas eleições estão marcadas para o dia 5 de março.

Candidatura: "É bom ver que os amigos sportinguistas me dão apoio. Foi uma decisão difícil de tomar, mas de profunda reflexão. A minha vida sempre foi pautada pela discrição. Tenho há muito tempo um sonho para o clube e acredito que possuo a motivação e equipa certas para o fazer. Sonho com um Sporting vencedor em tudo, que discute em todas as frentes até final, que seja referência na formação para todas as modalidades. Que seja para ganhar sem nunca se render. Que defenda os valores da sociedade. Os sportinguistas são diferentes e têm de o ser. Justiça, ética, igualdade e transparência, são chaves de ser leão.

Ambição: "Quero um Sporting gigante a nível internacional, sólido e assente numa gestão responsável. Gostaria que soubesse onde quer chegar. Não me candidato contra ninguém, mas os sportinguistas precisam de refletir quanto à realidade do clube. Quero ser presidente, não por desejar protagonismo, mas só com gestão racional, ambiciosa e profissional se pode eliminar o fosso para os rivais. Esse fosso que nada corresponde à dimensão do Sporting. Não podia assobiar para o lado.

Reestruturação financeira: "A reestruturação financeira é indispensável para a sobrevivência da maior potência nacional. É imperativo conseguir um financiamento entre 150 a 200 milhões de euros, com juros baixos, para recomprar as VMOC, pagar a dívida em incumprimento e pagar os empréstimos. Com a recompra das VMOC terá 135 milhões de ações, ou seja seremos donos de 88% da SAD. O clube poderá alienar até 66 milhões de ações para garantias futuras, mantendo maioria, e aceitando parceiros estratégicos, mas sempre com a palavra final para o clube. Comigo, o Sporting pode estar seguro. Não vamos perder o controlo da SAD, o que o atual rumo está longe de poder garantir."