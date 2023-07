Ricardo Esgaio: "Tive de sair para me afirmar definitivamente na equipa A..."

Declarações de Ricardo Esgaio, jogador dos leões, ao "Jornal Sporting"

Conselhos aos jogadores da formação: "Sabemos de antemão que é 'impossível' chegarmos todos à equipa A. É a realidade do futebol, porque sabemos que o Sporting é uma grande equipa. Não é que não tenhamos grandes jogadores na formação, senão não estavam 15 jogadores da formação no plantel principal, mas é sempre uma aprendizagem. Eu, por exemplo, tive de sair para me afirmar definitivamente na equipa A, antes disso já tinha sido emprestado à Académica durante seis meses e por vezes temos de abdicar de alguma coisa para crescermos mais, e isso é o mais importante para eles. Tanto os miúdos que chegam cá como os que não chegam devem continuar a trabalhar porque nunca se sabe quando a oportunidade pode surgir. Com o trabalho, independentemente da qualidade que possam ter, pode sempre chegar-se a algum lado. As coisas não nascem do dia para a noite. Só com muito trabalho é que eles conseguem estar cá, não é só a qualidade. Isso é sinónimo de confiança da parte do míster, da parte do clube e faz com que tenham confiança neles próprios. Anteriormente podíamos ver jogadores com muita qualidade mas a correrem menos do que se corre hoje em dia. Atualmente o futebol já não é bem assim e cabe-lhes a eles aprenderem isso."

Tempos da formação no Sporting, com ajuda de jogadores mais velhos: "O Adrien Silva, o Rui Patrício, o Daniel Carriço, até o Tiago [Ferreira, atual treinador de guarda-redes]..."

Tentar afirmação na equipa principal: "Já passei por isso. Somos miúdos e queremos mostrar coisas muito mais cedo. É deixar que as coisas aconteçam naturalmente."

Estrutura da Academia: "É muito importante. Cheguei cá [ao Sporting] e estive na Academia sete ou oito anos. Apesar de me ter transformado no jogador que sou hoje, muitas das coisas que tenho vêm dessas bases. Somos 'obrigados' a crescer sozinhos, com o acompanhamento das pessoas que tomam conta de nós na Academia e que me deram as bases para crescer enquanto homem."