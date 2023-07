Ricardo Esgaio elogiado: "O Sporting pode estar à procura de outro jogador e ter lá o certo..."

Mal-amado por alguns adeptos, o ala sportinguista não está disposto a ceder a sua posição na equipa.

Ricardo Esgaio é o único lateral direito do plantel atual e como tem sido noticiado vários alvos têm caído sucessivamente. Como tal, o jogador, por vezes mal-amado pelos adeptos, arranca como titular indiscutível no Sporting e tem impressionado pelos níveis físicos com que começou esta época. O lugar de Porro, de desequilibrador pela direita, pode ser do atleta da Nazaré, diz Betinho, que o conhece há muito, lembrando o talento ofensivo do antigo extremo.