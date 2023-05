"Ricardo Esgaio está muito bem. É deste tipo de jogadores que Amorim gosta"

Lateral estreou-se a marcar pela primeira equipa do Sporting. É elogiado por Luís Martins.

Ricardo Esgaio apontou, frente ao Famalicão, na ronda 30 do campeonato, o primeiro golo com a camisola da equipa principal do Sporting. Luís Martins, antigo coordenador da formação e treinador da equipa B dos leões, realça as qualidades do lateral e lembra que o recuo no terreno impediu a obtenção de mais golos.

"Ele começou a carreira a jogar como ala de origem, à direita e à esquerda. Jogava em posições mais adiantadas. Quando deixou o Sporting para ir para Braga, pudemos ver a capacidade que construiu a jogar como lateral-direito e também à esquerda. Os golos na formação não eram de admirar, porque jogava mais adiantado", afirmou à Rádio Renascença.

Esgaio, recorde-se, chegou a marcar mais de 15 golos numa só temporada pela equipa B leonina. "Foi bastante útil ao Sporting, até como central do lado direito. E é deste tipo de jogadores que Rúben Amorim gosta, quer na linha defensiva a cinco, quer no momento ofensivo, porque ele também cumpre muito bem o papel de ala direito ou ala esquerdo. Por isso, é normal que Ricardo Esgaio se fixe na equipa, e tem-se fixado", apontou Luís Martins. "É um grande jogador, apesar de ser criticado. O Esgaio está muito bem e o golo é também corolário do momento", rematou.