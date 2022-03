Ricardo Esgaio: "Dou-me muito bem com eles, estamos sempre na palhaçada"

Declarações de Ricardo Esgaio na antevisão do Manchester City-Sporting, partida da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Sobre o Manchester City-Sporting: "Vamos desfrutar do que conseguirmos. Sabemos que a eliminatória está praticamente fechada, mas é um jogo que queremos ganhar. Queremos aproveitar ainda o estarmos aqui. A equipa sabe o que tem de fazer. Temos as nossas ideias e as nossas bases, jogamos qualquer jogo para ganhar, queremos dar uma resposta diferente do que aconteceu em Alvalade e queremos entrar bem para alcançar o melhor resultado possível."

Concorrência na equipa: "Somos bastante amigos. Todos o são. Dou-me muito bem com Porro e o Gonçalo Esteves, estamos sempre na palhaçada. Todos os jogadores sentem que a qualquer momento podem jogar. Somos uma família no campo. O regresso ao Sporting está a ser positivo, tenho feito muitos jogos, é continuar a somar minutos."

Jovens na equipa: Já começa a ser normal a aposta do Sporting nos jovens. Agora está a voltar a acontecer. Muitos miúdos vêm treinar connosco e é muito importante para eles. É fácil eles estarem connosco."

Discurso que deu à equipa depois da derrota: "A equipa está bem, com pensamento positivo. Não influencia o que vimos fazer em Manchester. O míster conhece-me bem, posso ajudar onde for preciso, mas há jogadores para o meio-campo."