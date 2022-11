Revolta pela bota de Trincão depois de Amorim espicaçar o extremo

Edwards vinha de uma exibição forte com o V. Guimarães, com um bis e uma assistência, e o técnico agarrou nesse bom momento do inglês para provocar a reação do atleta de Viana do Castelo.

Francisco Trincão foi decisivo em Famalicão. Encostou para golo, no lance que abriu o marcador, o remate de Paulinho, sendo também ele a criar a jogada que ditaria o 2-0 de Pedro Gonçalves, de penálti.

Influente nos dois golos, o canhoto mostrou confiança para avançar para os dribles e respondeu às críticas quanto às exibições, principalmente em Alvalade, onde já fora assobiado.