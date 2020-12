Revolta e garantias entre os jogadores do Sporting: "Já sabíamos"

Jogadores do Sporting revoltados com arbitragem do encontro de Famalicão

Atletas leoninos não calaram revolta com a arbitragem após o empate (2-2) no reduto do Famalicão.

O empate entre Famalicão e Sporting (2-2), no sábado, terminou envolvo em clima de tensão, com alguma confusão a gerar-se no túnel de acesso aos balneários.

A insatisfação leonina com a atuação da equipa de arbitragem liderada por Luís Godinho foi bem notória e, no rescaldo do encontro, foram vários os jogadores da equipa orientada por Rúben Amorim que recorreram às redes sociais para expressar o sentimento de revolta.

Coates, figura central no lance do golo anulado e capitão leonino, foi um dos que mais se destacou, deixando uma garantia: "Lutamos contra muita gente e isso já sabíamos, mas acreditem que só nos aumenta a motivação! Juntos sempre".

João Mário, na zona de entrevistas rápidas, também frisou a contestação às decisões de arbitragem: "Explicar é difícil. Anularam-nos um golo limpo a acabar. Já vi o lance e não consigo ver falta, já vi repetição várias vezes. Fizemos tudo para ganhar e tivemos o controlo do jogo. Temos de nos habituar, há sempre estas situações que não controlamos e estas decisões infelizmente não consigo entender. (...) Fica a amargura, fizemos tudo para ganhar, acho que o árbitro errou nesse lance".

Confira algumas das publicações dos atletas da equipa de Alvalade:

