Revelado o sétimo jogador presente no onze ideal do campeonato 2022/23

Ugarte eleito pelos treinadores e capitães da promoção.

Ugarte foi eleito para o onze ideal da Liga Bwin de 2022/23, numa votação junto dos treinadores e capitães da competição. O médio uruguaio, que está a caminho do PSG, participou em 31 jogos, num total de 2531 minutos, com impressionantes 189 recuperações de bola, das quais 80 no sector defensivo da equipa leonina, orientada por Rúben Amorim.

O jogador de 22 anos é o sétimo a ser desvendado do onze do ano, juntando-se a Diogo Costa (FC Porto), António Silva (Benfica), Pepe (FC Porto), Otamendi (Benfica), Grimaldo (Benfica) e Otávio (FC Porto).