Reunião por Max para a semana: peso de ser selecionável pressiona a SAD do Sporting

Varandas e agente do guardião vão debater condições do novo contrato, que deverá terminar em 2025

A próxima semana trará novidades no que à renovação do contrato de Luís Maximiano diz respeito, pois, segundo O JOGO apurou, está previsto que o presidente Frederico Varandas, acompanhado pela estrutura que tem peso na gestão do futebol profissional - entre eles o diretor desportivo Hugo Viana -, e o agente do guardião, Miguel Pinho, reúnam-se em Alvalade para discutir os termos de um acordo que ambas as partes desejam.

Diga-se, aliás, que o processo em torno do novo vínculo laboral do dono das redes leoninas está a ser colocado, em termos de prioridade, no mesmo patamar de importância de Marcos Acuña, cujas bases negociais estão já definidas, mas estão por rubricar definitivamente.

No caso de Luís Maximiano o que está em causa, de momento, são pressupostos base de um acordo que deverá levar o guardião, como o nosso jornal oportunamente deu conta, a auferir o triplo (360 mil euros livres de impostos por temporada) do que recebe presentemente, cerca de 120 mil euros limpos por estação.

Ora, certo é que em cima do contrato existente, no que concerne à duração do mesmo, a ideia das partes passa por colocar mais dois anos de duração ao que possui, o qual expira em julho de 2023. A cláusula de rescisão de Luís Maximiano, cifrada nos 45 milhões de euros (M€), também deverá subir em linha com as bases gerais financeiras do contrato, levando-a para os 60 M€.

Peso de ser selecionável pressiona a SAD

O processo em torno da renovação de contrato de Luís Maximiano assume particular importância em Alvalade também pela questão política que acarreta. Tudo porque, com a saída de Bruno Fernandes para o Manchester United, o camisola 81 é visto pelos responsáveis leoninos como o atleta com maiores possibilidades e condições de poder ser selecionável a curto/médio prazo para a Seleção Nacional, em particular após o ciclo competitivo que se encerra com o Campeonato da Europa do presente ano.

Além do fator nacional, digamos assim, a dimensão política é maior quando olhamos para o discurso do próprio presidente Frederico Varandas, que assume recorrentemente a necessidade de uma aposta concreta na formação do clube e atletas provenientes da Academia com projeção internacional, de momento, são poucos. Também por isso, a administração da SAD olha para Luís Maximiano como um exemplo a nível interno.