Resultado semelhante ao intervalo ao Braga só em 1961

Esta foi também a primeira vez que o Sporting acabou a primeira parte com uma vantagem tão grande na Taça da Liga

O Sporting chegou ao intervalo a vencer por 5-0 ao Braga, um resultado surpreendente, tendo em conta até que os bracarenses estão à frente dos leões na Liga.

Para encontramos um resultado semelhante entre as duas equipas nos primeiros 45 minutos é preciso recuar mais de 60 anos, até 1961, num jogo em que a formação de Alvalade triunfou para a Taça de Portugal (9-0). Esta foi também a primeira vez que o Sporting chegou ao intervalo com uma vantagem tão alargada.

Este jogo ficou marcado ainda pelo reencontro de Paulinho e Francisco Trincão com os bracarenses, este que se estrearam a marcar contra a antiga equipa. O segundo esteve mesmo em evidência no primeiro tempo, ao faturar no 4-0 e ao assistir no 2-0. Desde março que Francisco Trincão, na altura com a camisola do Wolverhampton, não marcava e assistia no mesmo jogo.