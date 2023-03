Ressaca europeia tem doído ao Sporting em 2022/23

Este ano, o Sporting perdeu três dos oito encontros que se seguiram a jogos internacionais.

Ao fazer o balanço do jogo com o Arsenal, Amorim afirmou que a avaliação da equipa só poderia ser feita depois do jogo com o Boavista. Essa declaração identificou a dificuldade do Sporting, este ano, de voltar da Europa. Em oito jogos após desafios europeus (seis da Liga dos Campeões, dois para a Liga Europa), os leões perderam três.

A vitória com o Eintracht foi sucedida pelo triunfo com o Portimonense, mas o 2-0 diante do Tottenham levou a algum deslumbramento e o Sporting caiu no Bessa (2-1), um cenário que tenta evitar hoje com esse adversário. Houve reação à goleada sofrida em Marselha com a vitória nos Açores, por 2-1, mas o desaire em casa com os franceses antecedeu a eliminação na Taça, ante o Varzim. A sequência agudizou-se com a derrota em Arouca após o empate em Londres, contra o Tottenham. Nos três compromissos seguintes aos jogos europeus - o último da Champions com Eintracht e os dois com o Midtjylland -, o Sporting bateu o V. Guimarães (3-0), o Chaves, fora, (2-3), e o Estoril (2-0).

Diga-se que em 2020/21 e 21/22, Amorim ganhou os dez jogos em provas nacionais após os desafios internacionais. Quer recuperar a tradição, daí vincar que a Liga é a prioridade.