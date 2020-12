Resposta de Adán a Casillas chegou a Espanha: "Transpareceu incómodo"

Ex-guardião do FC Porto falou sobre a distância encurtada dos dragões para a liderança e o espanhol dos leões respondeu.

Na sequência das queixas do Sporting sobre a arbitragem do jogo em Famalicão, que terminou empatado a duas bolas e que contou com um golo anulado a Coates, foram vários os jogadores leoninos que recorreram às redes sociais para manifestarem revolta.

Um deles foi o espanhol Adán, que recebeu um comentário do compatriota (e ex-FC Porto) Iker Casillas via Instagram: "Toc toc! Abre a porta, por favor! O FC Porto está a chegar", escreveu o ex-futebolista. O guarda-redes do Sporting não deixou Iker sem resposta: "Amigo Casillas! Há coisas sobre o futebol português que não me contaste... Seguimos no nosso caminho", ripostou Adán, num "desabafo" que chegou ao país vizinho.

O jornal As, na sua edição online, dá destaque à troca de "alfinetadas" entre os dois espanhóis e refere mesmo que Adán "deixou transparecer incómodo com a arbitragem" de Luís Godinho.

Adán, recorde-se, chegou ao Sporting no último verão, depois de representar o Atlético de Madrid, e assumiu a titularidade nas redes leoninas.

O clube de Alvalade mantém-se na liderança da I Liga, mas viu Benfica e FC Porto aproximarem-se: as águias estão agora a dois pontos do Sporting; os dragões situam-se a quatro do primeiro posto.