Resgate de Trincão começou no banco: Amorim pediu-lhe para descomplicar

Fez três golos ao Casa Pia e apresentou rendimento superior ao da fase de titular indiscutível

Francisco Trincão celebrou o seu primeiro hat-trick da carreira que valeu uma vitória importante diante do Casa Pia. O jogo pode ser de afirmação numa temporada de altos e baixos.

Vai ser titular diante da Juventus, será peça importante no contra-ataque e até no caso do treinador desejar alterar o figurino da dianteira abdicando de Chermiti. Paulinho continua de fora.