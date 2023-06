Renovações são prioridade no Sporting: Varandas quer blindar as joias

Sem prejuízo dos reforços, Varandas vira-se para o prolongamento dos contratos e aumento dos salários de Pote, Nuno Santos e Gonçalo Inácio. Depois de acertada a contabilidade com o Famalicão, a ideia do presidente leonino é blindar os principais jogadores do plantel, evitando surpresas no arranque da temporada.

Concluída a operação financeira que levou à compra de parcelas importantes dos passes de Pedro Gonçalves e Ugarte - este vendido ao Paris Saint-Germain por 60 milhões de euros - ao Famalicão, e sem prejuízo do reforço do plantel (Gyokeres está a caminho e Amorim ainda pretende um seis, um oito e um ala direito), a administração da SAD leonina começa a pensar nas renovações, aumento das cláusulas de rescisão e de salário de vários jogadores, mais concretamente Nuno Santos, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves.

Estes dossiês internos (agenda do reforço do plantel à margem) estão no topo da agenda de Frederico Varandas, que pretende acertar detalhes contratuais com estes jogadores o mais depressa possível, ou seja, no arranque da nova temporada.