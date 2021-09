Renovações para avançar: Sporting vai premiar veteranos e promessas

Leões vão recompensar o rendimento de veteranos e promessas, adequando os seus vencimentos aos patamares competitivos que alcançaram, tal como assegurar vínculos e cláusulas maiores

Fechado o mercado de verão, a Direção do Sporting tem um novo foco: as renovações e as melhorias salariais do plantel. Com as saídas por empréstimo e por venda, os leões encaixaram 18,6 M€, valor ao qual juntam quase 15 M€ em poupanças salariais, e ainda 27 M€ da Liga dos Campeões.

Tendo investido 12 M€ no mercado e havendo 23 M€ em dívidas a fornecedores para saldar, o Sporting terá um bolo de cerca de 25 milhões de euros que será não só para reduzir o défice do clube, como também para premiar os jogadores mais valiosos, sendo que as renovações chegam a todos os setores, estando dez processos em aberto.