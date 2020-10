Renovações no Sporting: a bola já está do lado de Jovane

SAD do Sporting abriu processo de prorrogações com os médios João Palhinha e Matheus Nunes e vai agora estender plano a outros valiosos ativos do plantel.

Consumadas as renovações de João Palhinha e Matheus Nunes, dupla de meio-campo do leão, a administração do Sporting vai agora virar-se para outro dos ativos que está identificado como um dos mais valiosos entre o plantel de Rúben Amorim: apurou O JOGO que os leões já comunicaram aos representantes de Jovane a intenção de marcar uma reunião a breve trecho para discutir um processo de prorrogação que ficou prometido após o avançado, de 22 anos, não ter saído no defeso.