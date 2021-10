Renovações da Gamebox do Sporting bateram recorde no primeiro dia

O número de renovações já conseguido é equivalente ao total de adesões conseguido nos primeiros 15 dias nas anteriores edições", explicou o Sporting.

O Sporting iniciou na segunda-feira as renovações das Gamebox, registando um recorde no primeiro dia, com 26 por cento de renovações nas primeiras horas, anunciou o clube leonino no site oficial.

De acordo com o clube, o novo processo online acelerou as adesões. "O número de renovações já conseguido é equivalente ao total de adesões conseguido nos primeiros 15 dias nas anteriores edições", explicou o Sporting.

"A partir de dia 11 de outubro, depois de terminada a fase de renovações, inicia-se a venda aberta a todos os Sócios que está limitada a 30 mil lugares", escreve ainda o emblema leonino.