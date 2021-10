Renovação de Pedro Gonçalves com o Sporting está iminente

Com um aumento salarial na ordem dos 60 por cento, Pedro Gonçalves vê recompensados os desempenhos positivos que tem tido desde que chegou ao Sporting, em agosto de 2020

O processo de renovação de Pedro Gonçalves está perto de uma conclusão e, aliás, de acordo com o que soube O JOGO, prevê-se que tudo fique preto no branco já na próxima semana. Essa é a expectativa do jogador, sabendo que o dossiê está praticamente concluído.

O avançado tem atualmente um vínculo válido até 2025, mas o mesmo será estendido por pelo menos mais uma temporada, o que implicará um natural aumento salarial e, ao mesmo tempo, uma subida significativa da cláusula de rescisão.