Renovação de Neto avança e central pode ficar no Sporting até 2024

Contrato do defesa-central termina no fim da presente temporada, mas há entendimento para prolongar a estadia em Alvalade por mais um ano, e se tudo correr de feição, por dois

Neto vai prosseguir a carreira no Sporting por mais uma temporada. Segundo O JOGO apurou, o acordo ainda não está totalmente fechado para a renovação do contrato, o atual termina no fim da presente temporada, mas há uma base de entendimento entre o central e o Sporting para prolongar o vínculo por mais uma época, portanto, até 2023, havendo a possibilidade de serem duas se o ex-Zenit fizer no mínimo 50 por cento dos jogos em 2022/23.

Ou seja, Neto pode permanecer de leão ao peito até 2024, altura em que terá 36 anos, não se sabendo, porém, se nesse momento encerrará a sua carreira desportiva.

Certo, é que o central está muito perto de cumprir um dos seus objetivos, que é permanecer em Alvalade, ele que é considerado um elemento essencial no plantel tanto pela qualidade que futebolística que oferece à equipa como o exemplo que representa para os mais jovens. A sua experiência e dedicação são apreciadas e estas características contribuem também para a boa relação que mantém com os dirigentes leoninos.

Daniel Bragança, Matheus Nunes e Pedro Gonçalves já renovaram, seguem-se outros dossiês, com Neto à cabeça.

Adán também irá renovar contrato com os leões em breve, o mesmo acontecendo com Palhinha e Gonçalo Inácio, neste caso trata-se essencialmente uma revisão salarial, pois é um dos jogadores com o ordenado mais baixo no plantel.