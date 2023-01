Renovação de Chermiti com o Sporting está praticamente certa

Apenas pormenores impedem neste momento a oficialização do prolongamento do contrato do avançado de 18 anos que se estreou no último dérbi (2-2, na Luz). Com Rodrigo Ribeiro e Paulinho, o jovem fecha o trio de avançados do Sporting, depois de Amorim ter garantido que não ia "buscar" mais ninguém caso o processo chegasse a bom termo.

O processo negocial com vista à renovação do contrato de Youssef Chermiti está praticamente concluído, apurou O JOGO, devendo ser anunciado nos próximos dias. O atual vínculo tem validade até fim de junho de 2024 mas será substituído por um documento com duração mais prolongada, previsivelmente por cinco anos, até 2028. Neste momento, apenas alguns pormenores impedem a oficialização de um novo vínculo, conforme verificámos junto de fonte próxima do processo.

Uma solução que o pai e agente do futebolista, Noureddine Chermiti (antigo jogador de basquetebol), já comentou no nosso jornal como sendo um momento de grande felicidade para a família e que, em termos desportivos, tem o condão de fechar o plantel até ao fim da época no que diz respeito a pontas-de-lança.

Foi o próprio Rúben Amorim a garantir publicamente que, caso a renovação do contrato de Youssef se concretize, este vai formar com Paulinho e com Rodrigo Ribeiro o trio de avançados-centro do plantel leonino, pelo menos até ao fim da corrente temporada. O treinador deu, inclusive, forte prova de confiança nas qualidades de Chermiti ao lançá-lo nos minutos finais do último dérbi (2-2 frente ao Benfica, domingo passado) quando o Sporting precisava de marcar para vencer, naquele que era o único resultado que lhe interessava para se manter na corrida pelo título. "Se [Chermiti] assinar um novo contrato, não vamos buscar mais nenhum avançado. Ele, o Rodrigo Ribeiro e o Paulinho são os meus avançados. Fica a minha palavra de honra", salientou o treinador leonino que se seguiu ao encontro no Estádio da Luz.

Aos 18 anos, sete meses e 22 dias, essa partida constitui-se como a estreia oficial de Chermiti pela equipa principal do Sporting, depois de já ter representado o clube desde os sub-13. Na pré-época chegou a participar em quatro partidas amigáveis.