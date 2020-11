Renovação avança no Sporting com cláusula de 100 milhões à mistura

Jovane Cabral, uma das pérolas do plantel do Sporting

A SAD leonina intensificou contactos com o empresário do jogador para fechar o acordo até ao fim do mês.

Jovane está cada vez mais perto de renovar contrato com o Sporting.

A negociação está em curso, evoluiu muito nas últimas horas, após contactos permanentes entre a SAD leonina e o empresário do jogador, e é crível que até ao fim deste mês ou início de dezembro, o atacante prolongue o vínculo contratual com os leões até 2025 - ligação termina em junho de 2023. Esta é a intenção de Frederico Varandas, que considera Jovane uma das pérolas do plantel.

Além da renovação, a SAD pretende blindá-lo com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, mais 40 milhões de euros do que a atual. O assédio ao jogador na última janela de mercado fez despertou os responsáveis do Sporting e estes não pensaram duas vezes em reforçar a continuidade de um dos principais ativos. Além disso, Rúben Amorim concordou em proteger o avançado de forma mais efetiva em termos contratuais, até porque considera-o elemento-chave para o sucesso dos leões.

No novo contrato está prevista uma melhoria salarial substancial, pois Jovane não é decididamente um dos jogadores mais bem pagos do plantel leonino.

Esta temporada, participou em oito partidas, tendo marcado três golos, dois no campeonato e outro na Taça de Portugal. Antes, em 2019/20, o jogador nascido em Cabo Verde marcara seis golos em vinte partidas.

A renovação do atacante está inserida na política encetada por Varandas, de manutenção dos principais jogadores do clube. Recorde-se que esta temporada, o presidente leonino já tinha prolongado os contratos de Gonçalo Inácio, Palhinha, Nuno Mendes, Maximiliano, Matheus Nunes, Eduardo Quaresma, Tiago Tomás, Joelson e Daniel Bragança. Sem dinheiro para investimentos avultados, o Sporting optou por outra estratégia: garantir a continuidade dos jovens formados no clube.