Renova com o Sporting e tem Adán como referência: "Dá sempre a volta por cima"

Pedro Miguéis está ligado ao clube desde 2018 e na última temporada foi utilizado na equipa sub-23, tendo também trabalhado com a B.

O Sporting renovou o contrato profissional com Pedro Miguéis, guarda-redes de 18 anos que representa os leões desde 2018/19 e que na última temporada disputou dez partidas pela equipa sub-23, tendo trabalhado ainda com a B.

Aos meios de comunicação do clube, o guardião mostrou-se satisfeito, tendo sublinhado: "Sinto-me muito feliz. O Sporting é o meu clube do coração e é um orgulho representá-lo. Vou continuar a dar o meu melhor. Estou melhor do que quando cheguei pela qualidade e quantidade dos treinos. O trabalho que fazemos aqui, potencializa-nos e torna-nos melhores".

A realizar a pré-época com a equipa B, Pedro Miguéis insistiu: "Melhorei em termos físicos, sinto-me mais rápido e mais seguro. Sou um guarda-redes mais completo".

"Sempre foi um objectivo meu chegar à equipa principal e ao topo, onde treinam e jogam os melhores. O Sporting sempre apostou na formação, sempre foi diferente por isso e isso alenta-nos o sonho. Sabemos que podemos chegar lá", vincou Pedro Miguéis.

O jovem guarda-redes elogiou ainda Adán, o dono da baliza do Sporting nas últimas três temporadas. "É uma referência para mim. Na nossa posição ao mínimo erro somos criticados, mas ele consegue sempre dar a volta por cima, além de ser muito bom guarda-redes", comentou.