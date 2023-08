Renato Veiga perto da saída definitiva do Sporting

Leões dão preferência à obtenção de um lucro imediato

Renato Veiga está a negociar com o Basileia e os termos do acordo entre jogador e clube estão perto de ficar consumados. A saída do Sporting, segundo apurámos, deverá ser definitiva.

Os leões dão preferência à obtenção de um lucro imediato, de alguns milhões de euros, com o médio da formação, também porque preferem canalizar vagas de empréstimo para outros jogadores - Rochinha, Alexandropoulos e Rúben Vinagre foram até aqui os jogadores cedidos, restando mais cinco vagas empréstimos de acordo com as regras da FIFA.

Como tal, Renato Veiga, que alinha tanto como central como médio-centro, foi informado de que uma venda seria um cenário mais provável. O ano passado, Veiga fez 13 jogos pelo Augsburgo, mas o clube, sem condições financeiras para exercer a opção de compra, libertou-o. É expectável que o jogador de 20 anos rubrique contrato com o clube suíço nos próximos dias.