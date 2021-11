Renato Veiga confiante para a Youth League: "Vamos conseguir os três pontos"

Renato Veiga acredita que o Sporting será capaz de vencer o Dortmund e passar para uma posição de apuramento na competição que reúne os melhores jovens

Renato Veiga tem sido sempre titular na Youth League e acredita que na quarta-feira o Sporting conseguirá a vitória diante do Borussia Dortmund, lembrando que os leões sofreram um desaire com o Besiktas, em casa, resultado que complicou o apuramento.

"A derrota com o Besiktas foi um pequeno percalço. Como qualquer jogo nesta competição, o Dortmund será difícil, como já foi lá, dada a capacidade física e intensidade que mostram. Estamos muito bem preparados para o jogo e focados em nós, acima de tudo. Certamente vamos conseguir os três pontos. Nesta prova defrontamos jogadores de diferentes países que têm experiências diferentes, e só por isso é sempre bom jogarmos contra eles", analisa o jogador leonino.

Apesar de o Sporting ocupar à entrada para a 5.ª jornada a terceira posição no grupo C, está a dois pontos dos alemães. Por isso mesmo, Veiga está otimista quanto à qualificação. "Está tudo em aberto, mas sabemos que cada jogo é decisivo. Temos sempre uma responsabilidade acrescida, independentemente do nosso adversário. Temos de ganhar este jogo e é o que vamos fazer", acrescentando, de seguida, que o plano de todos os jovens é "evoluir" e chegar "à equipa principal."