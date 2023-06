Renato Sanches e alvo do Sporting entre as saídas certas no PSG

Imprensa francesa coloca o médio português e Ekitike na lista de jogadores a colocar.

O PSG tenta organizar o seu plantel para 2023/24 e, ciente das limitações quanto ao fair-play financeiro, está a definir jogadores a transferir ou a emprestar brevemente.

Renato Sanches, escreve o "Le10Sport", está na lista de transferíveis devido às "constantes lesões". O médio português seria um dos jogadores a colocar a título definitivo, tal como o espanhol Carlos Soler.

O mesmo órgão de comunicação noticia a colocação iminente de Ekitike por empréstimo. Tanto o "FootMercato" como o "LeParisien" afirmam que o PSG vai pagar a opção de compra constante no empréstimo do jogador do Reims e, depois de investirem 35 milhões de euros, vão procurar uma cedência que possa valorizar o jogador. Ekitike, tal como O JOGO noticiou, é um jogador pretendido pelo Sporting para a posição de avançado. O dianteiro está referenciado e é uma opção mais barata do que Gyokeres, avançado do Coventry que não sairá do emblema do II escalão por menos de 20 milhões de euros e que sabe ter imensos pretendentes na Premier League: Everton, Fulham e Crystal Palace entre eles.