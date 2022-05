Renan acelera saída do Sporting: a hipótese mais forte para o guarda-redes

Renan não entra nas contas do Sporting e não quer ficar mais uma época sem jogar

Depois de ter ficado parado dois anos, guarda-redes quer futuro resolvido rapidamente.

Renan não quer ficar mais um ano parado e está a tentar acertar a saída do Sporting. O guardião brasileiro, que não joga desde a eliminação diante do Lask Linz em dezembro de 2019, embate no qual foi expulso, está decidido a abandonar Alvalade, sabendo que continua riscado das contas da equipa principal.

O atleta aufere 600 mil euros limpos por ano, um salário avultadíssimo que faz com que o Sporting o queira colocar. Até aqui, o brasileiro tem-se mantido irredutível, mas agora estará disposto a sair para jogar, daí que tenha mudado de representante, justamente para poder agilizar o adeus ao Sporting.

A hipótese mais forte é o regresso ao Brasil, sendo que o São Paulo, clube onde se destacou cinco anos e para o qual se transferiu do Atlético Mineiro, estaria disponível para acolher o guardião, caso este aceite baixar o salário.