Remates de Cristiano Ronaldo eram um problema para Adán: "A potência que imprime..."

Guarda-redes do Sporting considera que Cristiano Ronaldo tem um remate mais difícil de defender, de entre os jogadores com quem se cruzou.

Antonio Adán foi convidado a escolher qual foi o jogador com quem se cruzou que criou mais problemas com os remates que fazia e o guarda-redes do Sporting elegeu Cristiano Ronaldo, com quem partilhou balneário no Real Madrid, entre 2009 e 2013.

"Joguei com muitos avançados... Defrontei Messi, fui companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo, partilhei balneário com Raúl, Beckham, Ronaldo Nazário... São todos grandes jogadores, de um nível extremo. Talvez o mais difícil seja o [remate de] Cristiano Ronaldo. No momento de rematar à baliza, pela potência que imprime, pela determinação que tem na hora de encarar a baliza...", afirmou o espanhol, em entrevista à Sport TV.