Relatório e Contas do Sporting a votos: sorteio da Taça trocou as voltas aos "leões"

O Sporting apresenta este sábado aos sócios na Assembleia Geral (AG) do clube, em votação que decorre das 9h30 até às 19h00, aquilo que o clube apelidou de o "melhor resultado de sempre" pelo lucro de 13,6 milhões de euros no exercício de 2021/22. Foi a primeira vez que se verificaram dois resultados positivos consecutivos nos últimos dez anos, pois em 2020/21 o saldo fora igualmente positivo, de 135 mil euros.

O clube leonino atribuiu o resultado ao "sucesso da reestruturação financeira aliado à solidez operacional". Em destaque neste exercício foi a consequência da recompra dos VMOC ao Millenium BCP, que permitiu ao clube garantir a maioria da SAD, passando a sua participação na sociedade de 63,8% para 83,9%. Nestas contas, conseguiram reduzir o passivo de 236,736 M€ para 223,799 M€. O ativo está avaliado em 269,034 milhões de euros. A aprovação do Relatório e Contas será o único ponto em discussão este sábado em Alvalade.

O Sporting esperava nova afluente a Alvalade para ter o Relatório e Contas aprovado, no entanto o sorteio da Taça de Portugal ditou que a equipa de Rúben Amorim fosse a Barcelos na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal e que jogasse domingo. Assim, os responsáveis leoninos organizaram uma série de atividades para motivar os fãs a exercerem o seu direito de voto presencial, levando atletas das várias modalidades e antigas lendas do ecletismo leonino a darem autógrafos. Para as crianças estão disponibilizados vários trampolins.