Regresso de João Pereira ao Sporting motiva esta reação de Adrien

Antigo capitão leonino deixou uma mensagem nas redes sociais.

Adrien Silva, atual jogador da Sampdória, reagiu com satisfação à notícia do regresso de João Pereira a Alvalade. O médio internacional português publicou uma imagem nas redes sociais, na qual surge ao lado do lateral que deixou o futebol turco para voltar a vestir de leão ao peito. "Feliz por te ver regressar casa, irmão", pode ler-se.

João Pereira iniciará esta quarta-feira a sua terceira aventura com a camisola verde e branca, cinco anos depois de trocar os leões pelo Trabzonspor. Já integrou a sessão de trabalho, mas ainda não será apresentado hoje, tudo apontando para que tal aconteça ainda esta semana.

Aos 36 anos, João Pereira rescindiu recentemente com o Trabzonspor, pelo que a contratação não tem custos para o Sporting. Assinou até ao final da temporada e, tal como O JOGO deu conta, no final da época começará a dar os primeiros passos como técnico na estrutura do clube. Até lá, será alternativa na direita a Pedro Porro, sem concorrência desde o afastamento de Ristovski.

João Pereira, novo camisola 27 do Sporting, é uma aposta semelhante à que a SAD e Rúben Amorim já fizeram com Antunes para a esquerda: jogadores com garra, atitude e muita experiência para equilibrar o plantel e fazer crescer os mais novos como uma espécie de tutores. Ambos podem ajudar pontualmente a permitir maior descanso a Nuno Mendes e Pedro Porro, mas também concorrer com eles pela titularidade.