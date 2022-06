"Regresso ao Sporting na próxima época e vou integrar a equipa principal"

Geny Catamo vai tentar convencer Rúben Amorim em 2022/23.

Geny Catamo está num bom momento em Moçambique e depois de marcar o golo da vitória, por 1-0, ante o Benim, o extremo prestou declarações à Imprensa local, confirmando que estará com a equipa principal no arranque da temporada, como Rúben Amorim havia informado no final da época dos leões.

"Regresso ao Sporting e vou integrar a equipa principal. O meu foco agora está em fazer uma boa pré-época. Será determinante para o que virá pela frente", anunciou o canhoto, ciente da importância que terá o regresso do Sporting à atividade, de modo a poder integrar a formação principal.

Catamo foi cedido ao V. Guimarães, após a contratação de Edwards, mas já se tinha estreado pelos leões como ala direito. A polivalência é um trunfo do jogador, que poderá ser uma opção interna para fazer toda a ala direita.

"Sinto-me honrado por vestir a camisola da seleção e fazer o povo moçambicano feliz. Lutar pela pátria tem um significado especial", vincou a terminar sobre os desempenhos pelos Mambas.