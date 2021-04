Regressa a Lisboa e será reintegrado no Sporting depois do "mea culpa"

Gonzalo Plata esteve dois meses a treinar com a equipa B.

Gonzalo Plata regressa esta sexta-feira ao final do dia a Lisboa, após estada no Equador, com a sua seleção, e ao que tudo indica deverá ser reintegrado na equipa principal do Sporting já no treino de amanhã, marcado para as 10h00, na Academia.

Tal como O JOGO adiantou, o "mea culpa" do extremo, de 20 anos, junto do treinador Rúben Amorim foi determinante para a mudança de cenário, isto após dois meses de treinos com a equipa B.

Apostado em valorizar um ativo que aponta à Copa América no final da temporada, o Sporting sente, entre a cúpula para o futebol, que o extremo está preparado para voltar aos AA, por quem soma apenas 11 jogos em 2020/21. Plata, recorde-se, foi utilizado pelo selecionador da "Tri", Gustavo Alfaro, nos últimos 30" do triunfo (2-1) sobre a Bolívia, em Sangolquí, num particular.