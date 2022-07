Reforços Israel e Rochinha no onze contra a Roma de Mourinho e Rui Patrício

Já são conhecidas as equipas iniciais do encontro do leão no Estádio do Algarve

O Sporting prossegue a preparação para a nova temporada e esta noite recebe a Roma, orientada por José Mourinho e com o antigo leão Rui Patrício na baliza. Na equipa titular, Rúben Amorim vai lançar apenas dois reforços: Franco Israel e Rochinha.

Eis a equipa inicial dos leões: Israel; Inácio, Coates e Neto; Porro, Matheus Nunes, Ugarte e Matheus Reis; Rochinha, Pedro Gonçalves e Edwards.

Morita e Trincão estão no banco, onde não figura o jovem Mateus Fernandes, que esteve em destaque em jogos anteriores da pré-temporada.

Suplentes do Sporting: Antonio Adán, André Paulo, Ricardo Esgaio, José Marsá, Flávio Nazinho, Morita, Tabata, Nuno Santos, Francisco Trincão e Paulinho.

Na Roma, o ex-Benfica Svilar estará no banco e Dybala ainda só na bancada: Rui Patrício; Kimbulla, Mancini e Ibañez; Celik, Matic, Cristante e Spinazzola; Zaniolo, Abraham e Pellegrini.