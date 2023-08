"Reforços? Hugo Viana vende bem o projeto. E já houve propostas muito altas..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, antes da estreia na Liga contra o Vizela, em Alvalade, sábado às 20h30

Pouco mas bom no mercado: "Falando já do lateral direito, a nossa escolha tem sido com jogadores da mesma posição com caraterísticas muito diferentes, como Esgaio e Geny, um mais defesa o outro extremo; como Afonso Moreira, Nuno Santos e Matheus Reis. Só vou falar do Viktor é o único que já temos, além dos golos, a nossa equipa tem capacidade de jogar mais baixa e de ter avançado para fazer a transição sozinho. Tínhamos que levar sempre a bola para a frente e agora, não, somos mais ameaçadores, um jogador diferente, o plantel ficou mais completo. O facto de incorporar jovens, e tivemos ciclo de três anos... Parece-me que estamos a iniciar outro ciclo. Queremos ganhar já, mas estamos a fazer o mesmo ciclo, a incorporar já. Há muita fome no treino e isso agrada-me."

Jogadores caros: "Apostar tudo é relativo. O facto de o Viktor custar tanto e outro que poderá custar um valor considerável não quer dizer nada, mas estamos ainda abaixo do que recebemos e longe da média. No ano passado saiu o Porro, o Sarabia, o Palhinha, o Matheus Nunes. Houve mais mudanças que este ano, dos titulares saiu Ugarte que já estava pensado para sair desde janeiro. Deu-nos a possibilidade de planear. Contratámos jovens que podem entrar na equipa, e voltamos a fazer ciclo de três anos em que miúdos entram e depois depende deles. Tivemos possibilidade de ter alvos mais cedo, fizemos boas vendas. Mas se não ganharmos ao Vizela tudo é indiferente."

Teme perder Pote como Matheus Nunes há um ano, em cima da hora? "Não estou preocupado em tirarem-me o tapete, estamos em fase diferente. E já houve propostas e muito altas por outros jogadores e não saíram. Agora é com presidente e Hugo Viana. Mercado está feito."

Como lidar com mercado: "O Hugo Viana tratou bem disso, consegue vender bem o nosso projeto. Vêm a equipa e vêm que além do quarto lugar... porque é difícil explicar que vem da Premier League para o quarto de Portugal. Perdi mais noites de sono no ano passado em que estavam a sair mais jogadores. Temos uma base e assim é menos complicado."