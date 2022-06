Reforços do Sporting aquecem para o Catar: Fatawu e Morita vão defrontar-se

Fatawu e Morita estarão no plantel leonino da próxima época e vão defrontar-se na próxima sexta-feira, nas meias-finais da Kirin Cup.

O Sporting tem nesta pausa de seleções dois dos reforços para a nova época a aquecerem os motores para uma quase certa participação no próximo campeonato do Mundo. Fatawu Issahaku ganhou estatuto de indiscutível no Gana e com Hidemasa Morita passa-se o mesmo no Japão, pelo que, em relação a ambos, é forte o potencial de valorização na maior competição de seleções, a realizar em novembro e dezembro no Catar.

Morita, de 27 anos, ainda não foi oficializado como reforço leonino, mas a contratação é um dado adquirido e vai ser publicitada após o regresso deste do estágio com a seleção japonesa. Ontem, o médio não defrontou o Paraguai (4-1 para os nipónicos) por estar a recuperar de uma mazela no gémeo esquerdo, mas é quase certo que vai jogar com o Brasil na próxima segunda-feira, num teste de fogo para o Mundial.

Depois disso, o Japão disputa em casa a Kirin Cup, iniciando a participação precisamente frente à seleção do Gana (dia 10), de Fatawu Issahaku, que na quarta-feira foi mais uma vez titular pelas Estrelas Negras, no triunfo por 3-0 diante de Madagáscar, em jogo de apuramento para a CAN"2023.

Fatawu não esteve nos golos, mas foi uma referência indiscutível no ataque, pertencendo-lhe cinco dos 19 remates totais daquela seleção. A exibição não foi a mais inspirada, nesta que foi a quarta titularidade consecutiva do extremo nos ganeses, o que indicia a forte aposta do selecionador Otto Addo no benjamim da equipa, que, aos 18 anos, é tido como uma das maiores promessas nacionais.