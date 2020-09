Reforços do Sporting aplicados a uma semana do arranque

Pedro Porro, reforço do Sporting para a nova temporada

Pedro Porro e Zou Feddal deixaram mensagens carregadas de determinação nas redes sociais

A oito dias do arranque das provas oficiais, os reforços do Sporting mostram estar aplicados para esse primeiro embate, diante do Gil Vicente, em Alvalade, na abertura da I Liga.

Pedro Porro e Zou Feddal foram os porta-vozes desse espírito positivo, partilhando mensagens nas redes sociais, a acompanhar imagens da sessão que Rúben Amorim orientou esta manhã em Alcochete.

"Trabalhando duro! Vamos, leões!", escreveu o ala espanhol, quase ao mesmo tempo que o central marroquino: "Trabalha em silêncio e deixa que o teu êxito faça o ruído."

Ver esta publicação no Instagram Trabalhando duro !!!! Vamos leões #EuSouSporting Trabajando duro !!!! Vamos leones @sportingclubedeportugal Uma publicação partilhada por Pedro Porro (@pedroporro29_) a 11 de Set, 2020 às 5:53 PDT