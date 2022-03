Reforços de inverno nas ligas europeias: ninguém decide mais que Slimani

Aubameyang tem mais um golo pelo Barcelona do que Slimani pelo Sporting, mas está empatado com o jogador leonino em termos de pontos dados. Amorim tem decisão difícil pela boa resposta do artilheiro.

Islam Slimani chegou e rapidamente recuperou o instinto goleador. O argelino marcou quatro vezes pelo Sporting nos nove jogos realizados nesta segunda passagem pelos leões e os números são de tal forma fortes que permitem ao avançado ser dos reforços de inverno mais decisivos.

Slimani deu cinco pontos ao Sporting na Liga Bwin: valeu um ponto ao marcar no empate na Madeira, ante o Marítimo (1-1), bisou contra o Arouca e arrancou com o marcador em Moreira de Cónegos. Sem golos sofridos nesses jogos, o Sporting poderia ter empatado, ora Slimani ajudou nessas duas partidas com quatro pontos, perfazendo cinco na Liga desde que voltou.