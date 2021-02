Paulinho lembra mercado de verão e revela uma curiosa conversa no Sporting

Declarações do avançado Paulinho ao jornal Sporting.

Nome que aqueceu o mercado de inverno em Portugal, Paulinho abordou a mudança para o Sporting no jornal do clube. O agora ex-avançado do Braga lembrou que a hipótese de rumar a Alvalade já tinha estado em cima da mesa anteriormente.

"Já no mercado de Verão houve esta possibilidade e infelizmente não aconteceu. Felizmente, ficou tudo acertado no último dia de mercado e estou aqui.", afirmou o internacional português, convencido que a adaptação será rápida. "O facto de estar no meu país, de falar a minha língua, de conhecer os adversários e o treinador vai acabar por diminuir esse tempo de adaptação. Fui recebido de forma magnífica por toda a gente", justificou.

Habituado a fazer golos, Paulinho adverte, todavia, que não se resume a isso. "Quem me conhece e quem trabalhou comigo, como o míster, sabe que o meu objetivo não são só os golos. Gosto de jogar bem e de estar bem em todos os momentos do jogo. Uma boa segunda metade da época é começar sexta-feira a ganhar e assim sucessivamente", disse.

Por fim, uma curiosidade: o encontro com outro Paulinho, carismático técnico de equipamentos do clube. "A primeira coisa que lhe disse é que ele é o Paulinho mais importante do Sporting. Eu ainda tenho de escrever o meu nome aqui e ele já faz parte da casa. Há que lidar com os dois, mas que não haja dúvidas de que ele é o mais importante", rematou.