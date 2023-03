Rochinha não é utilizado por Amorim desde o dia 8 de janeiro.

Não está fácil a vida de Rochinha no Sporting. O extremo, contratado ao V. Guimarães no último verão, não é utilizado por Rúben Amorim desde a visita dos leões ao reduto do Marítimo, a 8 de janeiro, e ontem, frente ao Boavista, nem no banco de suplentes marcou presença, ao que tudo indica por opção técnica.

Refira-se que Rochinha soma apenas 434" de jogo em 2022/23. Em 16 aparições, fez um golo e duas assistências.