Recurso por Rúben Amorim negado ao Sporting

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Conselho de Disciplina manteve decisão após os três jogos que o técnico passou afastado do banco.

O Sporting viu na segunda-feira negado o recurso ao castigo de 15 dias aplicado ao treinador Rúben Amorim na sequência da expulsão deste no encontro da Liga entre o Famalicão e o Sporting, do passado dia 5 deste mês.

Os responsáveis leoninos, mesmo sabendo que a decisão deveria ser conhecida após o cumprimento do castigo, decidiram, segundo O JOGO apurou, recorrer por uma questão de princípio, porém o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol - Secção Profissional, decidiu manter o mesmo, no qual consta igualmente o pagamento de uma multa de 6375 euros. Rúben Amorim ficou na bancada nos encontros frente ao Paços de Ferreira, Mafra e Farense, podendo regressar ao banco de suplentes frente ao Belenenses SAD no próximo dia 27.

Entretanto, também o responsável de comunicação do Sporting, Miguel Braga, voltou a ser objeto de mais um processo disciplinar por declarações proferidas sobre a arbitragem antes de jogos na Sporting TV, concretamente devido à "concreta nomeação, por parte do órgão responsável pela arbitragem, de agentes de arbitragem para jogo a disputar no âmbito das competições profissionais", como consta na deliberação ontem conhecida. O processo foi enviado para a Comissão de Instruções da Liga. Este é o segundo processo instaurado a Miguel Braga. Frederico Varandas e João Mário têm processo aberto por declarações após o Famalicão-Sporting.