Recurso foi parar ao spam: Ádan falha o Sporting-Benfica

Ádan fora do dérbi

Sporting pretendia despenalização do guarda-redes, expulso no Sporting-Marítimo

Ádan vai mesmo falhar o dérbi Sporting-Benfica, deste domingo, depois de ter visto o recurso do clube leonino, que pretendia despenalização do guarda-redes, expulso com o Marítimo, não surtir qualquer efeito.

Na verdade, o Sporting, não recorreu às vias habituais e regulamentares na apresentação do recurso, viu o ficheiro enviado por e-mail ir para ao spam do destinatário. E perdeu a hipótese de ter o espanhol disponível.

Não utilizou a plataforma habitual para a defesa, não cuidou de verificar a receção da mesma e assim acabou por perder a oportunidade de apresentar, de facto, recurso. Perante isto, o espanhol assistirá ao dérbi desde a bancada.