São quatro os troféus ganhos nos últimos 12 meses e seis os arrecadados nos últimos três anos.

Com a Taça da Liga conquistada no sábado em Leiria, diante do Benfica (2-1), o Sporting vencia o seu quarto troféu dos últimos 12 meses e, ao mesmo tempo, o sexto dos últimos três anos.

Dois registos que se constituem como recordes do clube e que fixam esta equipa comandada por Rúben Amorim diretamente na história leonina.