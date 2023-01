Real Madrid reserva Porro para o verão

O Real Madrid está a seguir com grande atenção a situação do lateral do Sporting e mostra-se muito interessado nele se ficar em Alvalade nesta janela de mercado. O Tottenham vai, contudo, voltar à carga

Pedro Porro tem dominado atenções no Sporting, não apenas pelas boas exibições e passes e golos decisivos, mas também pelo interesse que tem despertado no estrangeiro. E depois de Tottenham e Chelsea, o primeiro já com propostas concretas apresentadas e todas recusadas pelos leões, junta-se à corrida o Real Madrid, embora numa situação diferente dos emblemas ingleses. De acordo com o jornal "As", no caso do internacional espanhol ficar em Alvalade até ao verão, então o emblema merengue pode tornar-se o favorito a contratá-lo a partir de junho.

O conjunto treinado por Carlo Ancelotti já identificou que a posição de lateral-direito é uma das que deve ser reforçada na próxima época e, ainda segundo o referido periódico de Madrid, Juni Calafat, diretor de futebol internacional dos blancos, tem "valorizado muito positivamente o crescimento exponencial" do jogador em Portugal. A favor do Real Madrid poderia então jogar o facto de Porro ser seduzido pela possibilidade de regressar ao seu país para jogar num dos maiores clubes do país e do mundo. Por outro lado, vestir a camisola do Real Madrid poderia levá-lo de novo à seleção de Espanha, agora treinada por Luis de la Fuente que o conhece bem dos Sub-21.

Face a estas notícias, o Tottenham não deverá ficar parado nas próximas horas. Antonio Conte tem insistido com os responsáveis do clube londrino para contratarem Porro e os spurs vão fazer nova investida. Depois do Sporting ter reafirmado que o jogador só sai pelos 45 milhões de euros da cláusula de rescisão, rejeitando uma proposta apresentada pelos ingleses após o dérbi da semana passada, falta saber até onde está o Tottenham disposto a ir.

Entretanto, para, eventualmente, baralhar as contas, há rumores, em alguns órgãos de informação ingleses e também referidos na notícia do "As", de que o Manchester City poderia acionar a cláusula de recompra de Porro. Uma situação que, por certo, não agradaria ao Sporting porque isso significaria uma transferência por uma verba a rondar os 20 milhões de euros.